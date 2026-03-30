Фильм «Супергёрл» с Милли Олкок получил смешанные отзывы на тестовых показах — инсайдер

Инсайдер Джордан Руими рассказал, что работа над супергеройским фильмом «Супергёрл» DC Studios до сих пор не завершена. За последние месяцы картина прошла как минимум восемь тестовых показов — больше, чем любой другой фильм за последнее десятилетие.

За время производства фильм сменил трёх композиторов и имеет три разные концовки. Из недостатков на показах отмечали слабые экшен-сцены и невыразительного главного злодея. Музыкальное сопровождение также пока получает критику.

При этом зрители хвалят Милли Олкок в главной роли и эпизодическое появление Лобо в исполнении Джейсона Момоа. В последней версии монтажа авторы добавили больше сцен с Суперменом. По жанру «Супергёрл» описывают как мрачный космический вестерн с акцентом на эмоциональные травмы главной героини.

Премьера «Супергёрл» запланирована на 26 июня 2026 года.

