Летняя презентация Xbox пройдёт 7 июня — после неё покажут геймплей Gears of War: E-Day

Microsoft назвала дату ежегодного летнего шоу Xbox Games Showcase 2026. Трансляция начнётся 7 июня в 20:00 мск.

На шоу обещают первые геймплейные показы и анонсы от внутренних студий Xbox и партнёров — от крупных франшиз до инди-проектов. Сразу после основной трансляции пройдёт отдельная презентация Gears of War: E-Day Direct, где покажут геймплей приквела серии и раскроют новые детали сюжета о начале Дня Вторжения.

Gears of War: E-Day разрабатывает студия The Coalition. По слухам от инсайдеров, игра выйдет во второй половине 2026 года на Xbox Series и ПК — точную дату релиза, вероятно, объявят на шоу.