Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Семь верст до рассвета (2026) — дата выхода, когда выйдет, смотреть трейлер, сюжет, актёры

Вышел трейлер «Семи вёрст до рассвета» с Фёдором Добронравовым — премьера 30 апреля
Комментарии

Компания «Каро Премьер» выпустила трейлер драмы «Семь вёрст до рассвета» с Фёдором Добронравовым в главной роли. Премьера состоится 30 апреля.

Видео доступно во VK-группе Кинокомпания «Каро Премьер». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Фильм основан на реальных событиях зимы 1942 года. Крестьянин Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина в оккупированной Псковской области — получив приказ провести немецкий отряд в тылы Красной Армии, он повёл врагов по бездорожью сквозь метель, чтобы сорвать диверсию. В основу сценария легла повесть Бориса Полевого.

Главные роли исполнили Фёдор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артём Быстров и Тимофей Кочнев. Создатели фильма изучали архивные материалы, военные хроники и мемуары для воссоздания исторической достоверности.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android