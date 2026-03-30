Вышел тизер мультфильма «Щенячий патруль: Дино-фильм» — премьера 14 августа

Paramount опубликовала первый тизер мультфильма «Щенячий патруль: Дино-фильм» (Paw Patrol: The Dino Movie). Картина выйдет в прокат 14 августа 2026 года .

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права принадлежат Paramount.

По сюжету щенки терпят крушение на неизведанном тропическом острове, населённом динозаврами. Там они встречают Рекса — пса, который застрял на острове много лет назад и стал экспертом по динозаврам. Когда антагонист серии мэр Хамдингер начинает добычу ресурсов на острове, он случайно пробуждает спящий вулкан. Щенкам предстоит остановить его и провести самые масштабные спасательные операции в истории франшизы.

В озвучке заняты Маккенна Грейс, Терри Крюс, Дженнифер Хадсон, Джамила Джамил, Пэрис Хилтон, Билл Най и Снуп Догг. Режиссёром выступил Кэл Брункер, сценарий он написал совместно с Бобом Барленом. Фильм основан на мультсериале, созданном Китом Чапменом.