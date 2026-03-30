В России могут ввести плату за использование средств обхода блокировок — СМИ

Глава Минцифры Максут Шадаев 28 марта провёл два совещания с представителями телеком-операторов и цифровых платформ. По данным Forbes, министр попросил бизнес принять меры против использования средств обхода блокировок.

Операторов связи попросили ввести плату за международный трафик свыше 15 ГБ в месяц в мобильных сетях. Опция должна заработать до 1 мая. Крупные платформы — VK, Ozon, «Авито», Wildberries и «Яндекс» — обяжут ограничить доступ пользователям, заходящим с зарубежных IP-адресов.

Шадаев также не исключил введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, но выразил надежду обойтись без этого.