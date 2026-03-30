«Будут спрашивать до конца жизни»: Эндрю Гарфилд — о вопросах про нового «Человека-паука»

Звезда «Нового Человека-паука» Эндрю Гарфилд в очередной раз ответил на вопрос о возвращении в роли Питера Паркера. Актёра спрашивают об этом при каждом промотуре нового проекта.

Гарфилд отнёсся к ситуации с юмором, но дал понять, что не против внимания со стороны фанатов.

Думаю, этот вопрос будет преследовать меня до конца жизни. Пока мне не исполнится 90, меня будут спрашивать: «Ты в новом Человеке-пауке, том 512?» Но люди могут спрашивать что угодно — моя жизнь прекрасна.

Гарфилд вернулся к роли Человека-паука в 2021 году в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». После этого фанаты ждали анонс «Нового Человека-паука 3», однако проект так и не был подтверждён. По данным инсайдеров, Гарфилд может появиться во «Мстителях: Секретные войны», которые выходят в декабре 2027 года.