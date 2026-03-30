Стартовали съёмки фильма «Ночной гость» с Гошей Куценко

Компании «Вита Актива», Versus Pictures и «Вега Фильм» приступили к съёмкам фильма «Ночной гость». Гоша Куценко выступил креативным продюсером, соавтором сценария и исполнителем главной роли.

Картина снимается по мотивам пьесы Виктора и Марии Мережко «Ночные забавы». В центре сюжета — Ольга, вернувшаяся домой раньше времени и заставшая неожиданную сцену. Её импульсивное решение запускает цепочку событий: в квартире появляется таинственный гость, чей визит провоцирует конфликт между членами семьи.

Режиссёром стал Сергей Харченко — для него это дебютная работа. В актёрском составе также Елизавета Ищенко, Екатерина Климова, Михаил Тройник и Сергей Гилев. Премьера запланирована на 2027 год.