Для стратегии Broken Arrow вышел бесплатный аддон «Балтийский батальон»

Для стратегии Broken Arrow вышел бесплатный аддон «Балтийский батальон»
Стратегия в реальном времени Broken Arrow получила первое бесплатное дополнение — «Балтийский батальон». Аддон доступен в Steam и VK Play.

Видео доступно во VK-группе Broken Arrow. Права принадлежат Slitherine Ltd.

Дополнение добавляет в игру объединённые силы Литвы, Латвии и Эстонии в качестве новой специализации для американских войск. В состав DLC вошли 21 новое пехотное подразделение, 24 наземные и воздушные боевые единицы, из которых 18 уникальных моделей, новая карта, армия ИИ для режима «Схватка», а также одиночный и кооперативный сценарий с участием балтийских подразделений.

Специализация ориентирована на мобильную оборону, разведку и быстрое реагирование. Игрокам предстоит командовать смешанными американо-балтийскими силами в общевойсковых операциях с участием танков, артиллерии, авиации и элитных разведотрядов.

