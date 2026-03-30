«Беспощадный и захватывающий». Критики хвалят платформер Super Meat Boy 3D
30 марта спало эмбарго на публикацию обзоров Super Meat Boy 3D. Игра получила 81 балл из 100 на агрегаторе OpenCritic.

Критики в целом положительно оценили переход культового платформера в трёхмерное пространство. Рецензенты хвалят отзывчивое управление, плотный дизайн уровней и жёсткую, но справедливую сложность. Из минусов выделяют неравномерный баланс сложности, слишком лёгкие бои с боссами и излишнюю привязанность к формуле оригинала — вместо того чтобы предложить нечто самостоятельное.

Фото: OpenCritic

Что пишут критики о Super Meat Boy 3D:

Отличное управление и плотный дизайн уровней, которые заставляют снова и снова возвращаться. Однако слишком часто казалось, что игра пережарилась: она гнётся в угоду оригиналу вместо того, чтобы стоять на собственных ногах.
Super Meat Boy 3D — настолько же чистый и беспощадный платформер для спидрана, как и его предшественники. Быстрый, точный, бесящий, смешной, кровавый и просто захватывающий. Но да, идите с этой игрой куда подальше.
Я кричал, ругался, проклинал разработчиков десятки раз. Но я ни разу не хотел бросить игру от злости. Она умела мотивировать — каждый раз заставляла сделать ещё одну попытку, даже когда уровни казались невозможными.
Возврат к оригинальному геймплею в сочетании с переходом в трёхмерное пространство работает хорошо. К сожалению, баланс сложности не всегда ощущается выверенным, а некоторые уровни — особенно бои с боссами — показались слишком лёгкими.

Super Meat Boy 3D выйдет 31 марта на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. Оригинальный Super Meat Boy появился в 2010 году и стал культовым представителем жанра сложных платформеров.

