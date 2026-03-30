В России из «белых списков» могут исключить сервисы и сайты из-за обходов — источники

Минцифры обсуждает с крупными российскими цифровыми платформами требование ограничить работу своих сервисов для пользователей, использующих средства обхода блокировок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Если платформы не выполнят требование, их могут исключить из «белых списков» — реестра разрешённых ресурсов, утверждаемого властями. Ограничения могут затронуть Wildberries, Ozon, сервисы «Яндекса», VK и другие. Таким образом власти стремятся усложнить использование средств обхода блокировок, не вводя за это прямой ответственности.

Параллельно Минцифры обсуждает с операторами связи введение платы за международный трафик свыше 15 ГБ в месяц на мобильных сетях. При этом первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что полный запрет средств обхода блокировок в России не обсуждается.