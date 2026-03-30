Звезда «Пацанов» Энтони Старр оценил мемы с Хоумлендером

На пресс-туре пятого сезона «Пацанов» Энтони Старр оценил популярные мемы с Хоумлендером. В конце актёр пообещал, что в финальном сезоне смешных моментов с персонажем будет ещё больше.

Любимым мемом Старра является кадр из третьего сезона, где Хоумлендер надувает щёки, опечаленный визитом в свой старый дом.

Пятый сезон «Пацанов» выходит на Prime Video 8 апреля. В день премьеры покажут две серии. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 20 мая.