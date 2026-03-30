Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Новый тизер «Супергёрл» с Милли Олкок — большой трейлер выйдет 31 марта

Новый тизер «Супергёрл» с Милли Олкок — большой трейлер выйдет 31 марта
DC Studios и Warner Bros. опубликовали короткий тизер «Супергёрл». В ролике можно мельком увидеть Супермена — полноценный трейлер DC Studios выпустит уже 31 марта.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права принадлежат Warner Bros.

Фильм выйдет в прокат 26 июня 2026 года. Главную роль исполняет Милли Олкок. По сюжету Супергёрл — разочарованная жизнью после гибели Криптона героиня, которая соглашается помочь молодой девушке в поисках космического преступника.

Согласно последним слухам, картина представляет собой мрачный космический вестерн с акцентом на эмоциональные травмы персонажа. Также в фильме появится Джейсон Момоа в роли Лобо.

