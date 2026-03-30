Про скандальное дело Эпштейна снимут сериал с Лорой Дерн

Про скандальное дело Эпштейна снимут сериал с Лорой Дерн
Sony Pictures Television работает над мини-сериалом о расследовании дела Джеффри Эпштейна. Лора Дерн исполнит главную роль.

Сериал основан на книге журналистки Miami Herald Джули К. Браун Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story. По сюжету репортёр на протяжении нескольких лет ведёт расследование, в ходе которого выявляет 80 жертв, убеждает ключевых свидетелей дать показания и раскрывает тайную сделку между Эпштейном и федеральными прокурорами. Расследование Браун привело к аресту Эпштейна и Гислейн Максвелл.

Адаптацией книги занимается Шэрон Хоффман («Миссис Америка», «Карточный домик»). Среди исполнительных продюсеров — Адам Маккей, автор «Наследников» и «Не смотри вверх».

