Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В ARC Raiders добавят новых роботов и оружие — апдейт выйдет 31 марта

Комментарии

Embark Studios анонсировала третье крупное обновление для ARC Raiders — Flashpoint. Патч выйдет 31 марта.

Главное нововведение — операция «Пристальное наблюдение». На карте будет меньше лута и новый враг «Оценщик», который может хранить ценные ресурсы. Также добавится летающий противник «Испаритель» с мощными лазерными атаками и нестандартными паттернами поведения.

В обновлении появятся два новых оружия и один предмет: пистолет-пулемёт «Канто» для ближнего боя, высокоэнергетический дробовик «Долабра» с переключаемым режимом стрельбы и «Катушка импульса» — устройство для электрификации окружения.

Среди других изменений — улучшенная система крафта с автоматическим подбором материалов, расширение возможностей питомца Скрэппи и набор косметики «Охотник на ос» за 2400 Raider Tokens. В течение апреля выйдут ещё три косметических набора.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android