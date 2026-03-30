Операторы подтвердили ограничение пополнений Apple ID в России

Операторы МТС и Билайн начали рассылать абонентам уведомления с рекомендацией срочно пополнить баланс Apple ID. С 1 апреля функция оплаты Apple ID с мобильного счёта будет отключена у всех российских операторов.

По данным РБК, решение было принято на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым. Операторов «МТС», «Билайн», «МегаФон» и «Т2» попросили отключить функцию в ближайшие дни. Причина — возможность оплачивать через Apple ID сервисы для обхода блокировок.

Оплата через мобильный номер стала популярной в России с 2022 года после ограничений для платёжной системы «Мир». С помощью Apple ID россияне оплачивали подписки и совершали покупки, недоступные через обычные банковские карты. После отключения функции пользователям придётся искать альтернативные способы пополнения.