В Steam стартовал Фестиваль дома и интерьера со скидками на сотни игр
30 марта в Steam начался Фестиваль дома и интерьера. На протяжении ближайшей недели можно будет приобрести множество игр с тематикой обустройства дома по сниженной цене.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права принадлежат Valve.
Интересные предложения на Фестивале дома и интерьера в Steam
- House Flipper 2 — 1126 рублей (-48%)
- ContractVille — 192 рубля (-50%)
- Мини Коузи Рум: Лоу-Фай — 100 рублей (-50%)
- Spirit City: Lofi Sessions — 233 рубля (-40%)
- PowerWash Simulator 2 — 748 рублей (-15%)
- House Bilder — 251 рубль (-71%)
Распродажа симуляторов в Steam продлится до 20:00 мск 6 апреля. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
Комментарии