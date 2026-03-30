Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Cache может вернуться в CS 2 на FACEIT — платформа запустила голосование

Платформа FACEIT объявила о расширении маппула в восьмом сезоне CS 2. Новая карта получит полноценную рейтинговую систему Elo и станет доступна всем игрокам.

Изначально FACEIT опросила топ-1000 участников платформы, однако затем решила предоставить выбор всему сообществу. Проголосовать можно за одну из трёх карт: Cache, Train или Vertigo. Также FACEIT спросила пользователей, какую карту они хотели бы увидеть в голосовании следующего сезона.

Восьмой сезон стартует 22 апреля. Помимо расширения маппула, игроков ждёт обновлённая система калибровки — для определения стартового Elo потребуется сыграть 10 матчей.

