За обходы сверх 15 ГБ в месяц будут взимать по 150 рублей за 1 ГБ — источники

Операторы связи могут начать взимать плату за международный мобильный трафик сверх установленного лимита, сообщили в BBC News. За каждый гигабайт свыше 15 ГБ абонентам придётся платить в среднем 150 рублей. Нововведение может заработать с мая 2026 года.

По внутренним подсчётам Минцифры, среднестатистический пользователь расходует около 10 ГБ международного трафика через средства обхода блокировок — поэтому порог установили чуть выше, на уровне 15 ГБ.

По информации BBC News, инициатива исходит от ФСБ. Против выступали даже внутри самого Минцифры, однако решение было принято. Ранее Forbes сообщал, что глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с операторами попросил реализовать ограничения до 1 мая. Параллельно крупным платформам — Ozon, Wildberries, «Яндекс» и VK — вменили в обязанность ограничить доступ пользователям, заходящим с зарубежных IP-адресов.