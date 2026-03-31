BetBoom Team стала чемпионом Roman Imperium Cup VII в Counter-Strike 2

Российский коллектив BetBoom Team разгромил BESTIA в гранд-финале Roman Imperium Cup VII в Counter-Strike 2. Противостояние закончилось со счётом 2:0 — 13:10 на Ancient и 13:9 на Mirage.

Лучшую игру показал стенд-ин Тимур FL4MUS Марьев с KD 36-27 при рейтинге 1,38. Он вместе с Александром zorte Загодыренко заменял Артёма ArtFr0st Харитонова и Даниила d1Ledez Кустова, которым пришлось пропустить турнир из-за визовых проблем.

Благодаря победе BetBoom Team заработала € 5 тысяч и 20 VRS-очков, которые позволили команде подняться на 19 место в топе Valve. На момент новости коллектив входит в список инвайтов IEM Cologne Major 2026.

Материалы по теме
FURIA, 9z и MIBR близки к выходу на мэйджор в Кёльне от Южной и Северной Америки
Комментарии
