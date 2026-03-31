Съёмки «Джуманджи 3» полностью завершены

Съёмочный процесс «Джуманджи 3» полностью подошёл к концу. Работа над фильмом целиком закончена, теперь ему осталось пройти лишь этап предпродакшена.

«Джуманджи 3» выйдет не 11 декабря, а 26 декабря. Недавно Sony Pictures отложила ленту, чтобы она вышла после «Мстителей: Судный день» и «Дюны 3», а не до.

Оригинальный фильм «Джуманджи» вышел в 1995 году с Робином Уильямсом и Кирстен Данст в главных ролях: он собрал $ 262,8 млн по всему миру и стал в своё время хитом. В 2017 году выпустили ленту «Джуманджи: Зов джунглей» — картина собрала в мировом прокате $ 962,5 млн, через два года мир увидел ленту «Джуманджи: Новый уровень».