Появился первый постер фильма «Горничная 2» с Сидни Суини

Lionsgate опубликовала дебютный постер фильма «Горничная 2». На нём можно увидеть приоткрытую дверь с замочной скважиной, а в центре красуется дата — в этот день выйдет картина.

К главной роли в картине вернётся Сидни Суини. Вместе с ней в ленте сыграет Кирстен Данст, звезда фильмов Сэма Рэйми про Человека-паука и звезда «Падения империи».

Картина выйдет 17 декабря 2027 года. Интересно, что в этот же день в прокат выйдут «Мстители: Секретные войны» и «Властелин колец: Охота на Голлума». Студия намеренно ставит картину в новогодний прокатный период — как и первый фильм.