Фильм «Грация» Паоло Соррентино выйдет в России 30 апреля

У фильма «Грация» итальянского режиссёра Паоло Соррентино появился локализованный постер. На нём можно увидеть главного героя, которого сыграл Тони Сервилло.

Сервилло досталась роль Мариано Де Сантиса, президента Италии. По сюжету Мариано опытный и авторитетный юрист, крупнейший специалист по уголовному праву и убеждённый католик. Перед своей отставкой он должен принять прошения о помиловании и рассмотреть непростой законопроект, легализующий эвтаназию.

Мировая премьера фильма состоялась 27 августа 2025 года на открытии 82-го Венецианского международного кинофестиваля.