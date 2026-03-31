Лобо и кузина Супермена — на новых кадрах фильма «Супергёрл»

Entertainment Weekly опубликовало несколько новых кадров фильма «Супергёрл». На них можно увидеть саму героиню, Лобо в исполнении Джейсона Момоа, а также других персонажей.

Фото: Warmer Bros.

Главную роль исполняет Милли Олкок. По сюжету Супергёрл — разочарованная жизнью после гибели Криптона героиня, которая соглашается помочь молодой девушке в поисках космического преступника.

Фильм выйдет в прокат 26 июня 2026 года. А ещё в картине появится Дэвид Коренсвет в роли Супермена. Насколько большая у него будет роль, неизвестно.

Новый большой трейлер картины выпустят уже сегодня, 31 марта. Ролик ожидается вечером.