Дженна Ортега может сыграть главную роль в экранизации романа Энди Вейера «Артемида»

В недавнем интервью Den of Geek писатель Энди Вейер назвал Дженну Ортегу отличным выбором среди актрис на роль в экранизации его романа «Артемида». Произведение вышло в 2017 году.

В «Артемиде» мир познакомился с Жасмин Башарой, молодой женщиной, которая, несмотря на то что родилась в Саудовской Аравии в 2070-х годах, с детства жила в Артемиде, первом и единственном городе на Луне.

Представляя Луну в качестве идеального туристического направления для элиты и любителей всего необычного, в романе автор подробно рассуждает о том, что потребуется для создания постоянной колонии на нашем естественном спутнике, а также о том, как быстро там может сформироваться преступный мир, погрязший в контрабанде и прочих противозаконных делах.

Режиссёрами фильма должны выступить Фил Лорд и Кристофер Миллер — постановщики «Проекта «Конец света».

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

