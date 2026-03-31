Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Второй сезон «Фоллаута» набрал 83 млн зрителей

Amazon сообщила, что второй сезон сериала «Фоллаут» перевалил за 83 млн зрителей. Такого результата шоу достигло за 13 недель с момента релиза в конце 2025 года.

Сюжет проекта рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение привело героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по Fallout: New Vegas.

Второй сезон шоу выходил с декабря по февраль в сервисах Amazon. Сейчас авторы «Фоллаута» готовятся к съёмкам продолжения, производство стартует этой весной.

