Второй сезон «Фоллаута» набрал 83 млн зрителей

Amazon сообщила, что второй сезон сериала «Фоллаут» перевалил за 83 млн зрителей. Такого результата шоу достигло за 13 недель с момента релиза в конце 2025 года.

Сюжет проекта рассказывает о дочери смотрителя убежища Люси, судьбе члена Братства Стали с поверхности, а также о бывшем ковбое по кличке Гуль. Несмотря на разное происхождение, все три героя преследуют одну и ту же цель. Продолжение привело героев в город Нью-Вегас, который знаком фанатам игровой серии по Fallout: New Vegas.

Второй сезон шоу выходил с декабря по февраль в сервисах Amazon. Сейчас авторы «Фоллаута» готовятся к съёмкам продолжения, производство стартует этой весной.