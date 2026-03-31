Вышел трейлер комедии «Модная братва» с Деми Мур

NEON опубликовала трейлер комедийного фильма «Модная братва». В драйвовом ролике показали главных героев и события, в которых они участвуют.

В центре истории банда девушек-воров. Они живут и зарабатывают тем, что совершают грабежи. В качестве очередной жертвы они выбирают влиятельную женщину-магната.

В главных ролях снялись Кеке Палмер, Деми Мур, Лейкит Стэнфилд, Наоми Экки, Эйза Гонсалес, Поппи Лью, Тейлор Пейдж и Уилл Поултер. Премьера ленты состоялась 12 марта на фестивале SXSW. В зарубежный прокат картину выпустят 22 мая.