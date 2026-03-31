Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» вышел в онлайне
Поделиться
Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел». Картину уже можно посмотреть в зарубежных онлайн-кинотеатрах. Долгожданная цифровая премьера состоялась через три месяца после выхода в кинотеатрах.
«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана на’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю рассказывает его сын Лоак.
Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана, Сигурни Уивер и другие актёры. В мировом прокате яркий блокбастер Джеймса Кэмерона собрал $ 1,4 млрд.
Комментарии
- 31 марта 2026
-
12:17
-
11:50
-
11:03
-
10:19
-
09:54
-
08:55
-
08:16
-
07:45
-
07:18
-
07:13
-
02:55
- 30 марта 2026
-
21:46
-
21:31
-
21:07
-
20:51
-
20:23
-
20:08
-
19:52
-
19:30
-
19:21
-
19:13
-
19:05
-
18:43
-
18:15
-
17:47
-
17:39
-
17:03
-
16:51
-
16:42
-
16:20
-
16:13
-
15:49
-
15:19
-
14:52
-
14:42