Для кооп-игры Peak вышел апдейт «Играй по-своему» с настройками забегов и автосохранениями

Для кооп-игры Peak вышел апдейт «Играй по-своему» с настройками забегов и автосохранениями
Студия Landfall выпустила большой патч для кооп-игры Peak. Апдейт под названием «Играй по-своему» уже доступен на ПК в Steam.

Апдейт стал одним из крупнейших за всю историю симулятора скалолазания. Вместе с ним в игре теперь можно создавать собственные забеги — с детальными настройками биомов, голода, опасностей, лута и других элементов. Кроме того, в Peak добавили мини-забеги с одним биомом, функцию автосохранения между кострами и режим для тех, кто боится зомби — в лесной локации вместо ходячих мертвецов появляются грибы-монстры.

Сейчас авторы работают над финальным апдейтом для Peak, который выйдет в этом году. В игру добавят последний биом, после чего разработчики переключатся на создание других кооперативных игр.

