Фильм «Крик 7» вышел в онлайне
Сегодня, в день цифрового релиза «Аватара 3» и «Грозового перевала», в онлайне вышел ещё один фильм. Картина «Крик 7» уже доступна для просмотра в зарубежных стримингах.
Лента должны была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). Режиссёром «Крика 7» выступил Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика».
Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»). В проект также вернулся исполнитель злодея из первого фильма Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»).
