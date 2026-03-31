Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мосгорсуд признал законным блокировку YouTube в России

Комментарии

Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу к Роскомнадзору, в которой от ведомства требовали разблокировать видеохостинг YouTube в России. В Мосгорсуде отклонили апелляцию и оставили решение о блокировке сайта в стране в силе.

В суде отметили, что для подачи подобного заявления истец должен обладать какими-либо правами на сервис. Судя по всему, дело полноценно рассмотрят, если иск подаст администрация YouTube.

Суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что административное исковое заявление подано лицом, не обладающим правом на его подачу.

Таким образом, в Мосгорсуде оставили определение районного суда без изменений, а саму апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Интересно, что YouTube в России официально не заблокирован — к сервису применяются меры по замедлению работы сайта. По данным экспертов, видеохостинг фактически заблокирован на территории страны c 2025 года.

Материалы по теме
В ФАС разрешили рекламу в «Телеграме» и на YouTube до 2027 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android