Медицинский сериал «Анатомия страсти» продлили на 23-й сезон

Медицинский сериал «Анатомия страсти» продлили на 23-й сезон
Телеканал ABC объявил о продлении сериала «Анатомия страсти» на 23-й сезон. Медицинское шоу вернётся уже осенью 2026 года, точную дату выхода авторы назовут позже.

Таким образом, сериал остаётся одним из главных проектов ABC. В нём рассказывается о жизни персонала больницы «Сиэтл Грейс», который сталкивается с самыми разными врачебными вызовами. Шоу запустилось в 2005 году и в первую очередь рассказывает о враче Мередит Грей, которая пытается совмещать тяжёлую работу и личную жизнь.

За 20 лет трансляций «Анатомию страсти» покинули многие ведущие актёры — причинами стали как увольнения, так и усталость от объёма съёмочного материала. Главную роль в шоу всё ещё исполняет Эллен Помпео.

