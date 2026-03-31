Пятый сезон сериала «Беспринципные» выйдет весной — новые кадры

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил дебютные кадры пятого сезона сериала «Беспринципные». Комедийное шоу вернётся уже весной, точную дату выхода назовут позже.

Фото: «Кинопоиск»

Сюжет сериала разворачивается в элитном районе Москвы — на Патриарших прудах. Героями выступают несколько человек, ведущих дела в разных областях, но объединённых желанием хорошо и весело жить. Каждая серия рассказывает отдельную анекдотическую историю, которые не связаны между собой общим сюжетом. В новом сезоне будет семь пар главных героев, которые попадут в отдельные приключения.

Главные роли сыграют Павел Деревянко («Брестская крепость»), Николай Фоменко («Лунный папа») и Игорь Верник («Грозный папа»). В пятом сезоне к ним присоединились Алёна Хмельницкая, Лео Канделаки, Александр Мизёв, Ольга Дибцева и другие актёры. Режиссёрами выступили Заур Засеев («Профиль») и Тина Баркалая («Сказки Гофмана»).