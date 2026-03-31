Для ARC Raiders вышел большой патч с новой операцией, роботами и оружием

Для ARC Raiders вышел большой патч с новой операцией, роботами и оружием
31 марта в Arc Raiders вышло крупное обновление под названием The Flashpoint. Второй большой патч для сетевого шутера уже доступен всем владельцам игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Вместе с релизом патча в игру добавили операцию «Пристальное наблюдение». На картах стало меньше лута и появился новый робот «Оценщик» с ценными наградами и летающий противник «Испаритель» с мощным лазером.

Игроков также ждут пистолет-пулемёт «Канто», высокоэнергетический дробовик «Долабра» и «Катушка импульса» — устройство для электрификации окружения. Среди других изменений: улучшенная система крафта с автоматическим подбором лута, расширение возможностей питомца Плюшкина и набор косметики «Охотник на ос».

ARC Raiders — эвакуационный шутер от шведской студии Embark, разработчиков The Finals. Игра вышла 30 октября 2025 года и разошлась тиражом в 14 млн копий.

Материалы по теме
40 часов в Crimson Desert. Такой игры мы ещё не видели
40 часов в Crimson Desert. Такой игры мы ещё не видели
