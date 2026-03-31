Расписание выхода третьего сезона сериала «Эйфория» от HBO
13 апреля состоится премьера третьего сезона сериала «Эйфория». События продолжения развернутся спустя пять лет после финала второго. Теперь главной героине Ру придётся приспособиться к криминальному миру Мексики.
В третий сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 1 июня. Получит ли сериал продолжение после завершения третьего сезона, неизвестно.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|13 апреля
|2-я серия
|20 апреля
|3-я серия
|27 апреля
|4-я серия
|4 мая
|5-я серия
|11 мая
|6-я серия
|18 мая
|7-я серия
|25 мая
|8-я серия
|1 июня
Комментарии