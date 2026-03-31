Сериал Эйфория, 3-й сезон (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Эйфория» от HBO
Комментарии

13 апреля состоится премьера третьего сезона сериала «Эйфория». События продолжения развернутся спустя пять лет после финала второго. Теперь главной героине Ру придётся приспособиться к криминальному миру Мексики.

В третий сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 1 июня. Получит ли сериал продолжение после завершения третьего сезона, неизвестно.

ЭпизодДата выхода
1-я серия13 апреля
2-я серия20 апреля
3-я серия27 апреля
4-я серия4 мая
5-я серия11 мая
6-я серия18 мая
7-я серия25 мая
8-я серия1 июня
