«Один из лучших фильмов года»: критики хвалят «Вот это драму!» с Паттинсоном и Зендеей

31 марта зарубежные критики опубликовали обзоры на фильм «Вот это драма!» — картину с Робертом Паттинсоном и Зендеей в главных ролях, которая расскажет о влюблённой паре. За пару дней до свадьбы Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать, и теперь их отношения находятся под угрозой.

Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 92% обозревателей. Критики хвалят ленту за убедительную актёрскую игру, режиссуру Кристоффера Боргли и поднятые им темы. Некоторые журналисты уже называют «Вот это драму!» одним из лучших фильмов 2026 года.

Что пишут критики о фильме «Вот это драма!»

Роберт Паттинсон и Зендея идеально подошли на свои роли, и каждый из них смог в полной мере раскрыть свои сильные стороны.
«Вот это драма!» — смелый, умный и мастерски сделанный фильм, который неожиданно нарушает табу в подходе к тяжёлой и крайне деликатной теме отношений. Если вы его не посмотрите, то многое упустите.
Авторы фильма создали нечто выдающееся: фильм об отношениях, который по-настоящему завораживает, не давая своим персонажам и зрителям снять с себя ответственность.
Возможно, эта лента станет увлекательной темой для разговоров, но не стоит заблуждаться. «Вот это драма!» — один из лучших фильмов, которые вы посмотрите в этом году.
Очень мрачная комедия, дополненная глубоким сценарием и убедительным актёрским составом.

Премьера фильма в России состоится уже 9 апреля.

