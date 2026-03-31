Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
В России выйдет фильм «Кодекс Данте» с Аль Пачино и Галь Гадот

Компания «Наше кино» выпустит в российский прокат драматический фильм «Кодекс Данте». Дата релиза пока неизвестна.

Сюжет основан на романе Ника Тошеса и показывает две линии, связанные с «Божественной комедией» — в одной контрабандисты вместе с учёным крадут оригинал произведения, во второй сам Данте пишет книгу в изгнании.

«Кодекс Данте» выделяется звёздным актёрским составом — в съёмках приняли участие Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Галь Гадот, Джерард Батлер, Мартин Скорсезе, Аль Пачино, Джон Малкович и многие другие.

Премьера ленты состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2025 года. При этом в России покажут сокращённую версию — менее двух часов вместо трёх в оригинале.

