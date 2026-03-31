Сериал Аватар: Легенда об Аанге, 2-й сезон (2026) — когда выйдет, дата выхода, смотреть трейлер онлайн

Второй сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix выйдет 25 июня — трейлер
Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Вместе с ним стала известна дата выхода продолжения — картина вернётся 25 июня. Все восемь эпизодов будут доступны в один день.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная 100-летняя война.

Первый сезон «Аватара» вышел на Netflix в феврале 2024 года и стартовал лучше адаптации «Ван-Писа». Главные роли в сериале исполняют Дэниел Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие. Авторы шоу уже сняли третий сезон, который станет для проекта большим финалом.

