На юге России тестируют «белые списки» для домашнего интернета — СМИ

На юге России тестируют «белые списки» для домашнего интернета — СМИ
Минимум один провайдер интернета из Ростова-на-Дону тестирует систему «белых списков» — об этом пишет издание «Код Дурова» со ссылкой на пользователей, у которых через домашний интернет открываются только разрешённые сайты.

При этом автоответчик техподдержки провайдера сообщает, что в Ростове-на-Дону в данный момент якобы есть технические проблемы, связанные с внешним воздействием на инфраструктуру провайдера — провайдер ссылается на некие массированные DDoS‑атаки.

Ранее Минцифры обсудило с представителями IT-компаний возможные санкции за разрешённый вход с VPN — если платформы не выполнят требование, их могут исключить из «белых списков».

