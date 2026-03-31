Выход «Мстителей: Судный день» могут перенести из-за «Дюны 3»

Marvel рассматривает возможность переноса премьеры фильма «Мстители: Судный день». По данным инсайдеров, ленту могут начать показывать на шесть дней раньше — 11 декабря 2026 года, а не 18 декабря, как объявлено сейчас.

Это позволит избежать пересечений с первыми показами другого ожидаемого фильма: «Дюна: Часть третья» также должна выйти в кино 18 декабря.

«Мстители: Судный день» расскажет, как супергерои вселенной Marvel (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом. Потом события ленты приведут к «Мстителям: Секретные войны», которые выйдут в декабре 2027 года.