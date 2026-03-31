Вышел трейлер сериала «Мыс страха» с Хавьером Бардемом — старт 5 июня

Компания Apple представила трейлер сериала «Мыс страха». Ремейк одноимённой ленты 1991 года стартует 5 июня в онлайн-кинотеатре Apple TV с двух эпизодов.

Будущая картина станет новой вариацией знаменитой истории. События ленты расскажут о супругах-адвокатах, в чьих жизнях появляется опасный преступник. Он провёл в тюрьме долгие 14 лет и теперь хочет отомстить семье адвокатов, которые могли спасти его от заключения.

Главные роли в шоу сыграли Эми Адамс («Прибытие»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место») и Патрик Уилсон («Заклятие»). Продюсерами выступили Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг — они работали над оригинальным фильмом 35-летней давности.