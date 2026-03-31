Esports World Cup 2026 объявил 40 клубов-партнёров — среди них три команды с россиянами

Esports Foundation объявил список из 40 международных клубов, отобранных для участия в партнёрской программе Esports World Cup 2026. В число участников вошли несколько организаций с российскими игроками в составах.

Среди них Virtus.pro (топ-5 клубного чемпионата EWC 2025), Team Spirit (двукратный чемпион EWC по Dota 2), Team Falcons (двукратный победитель клубного чемпионата) и Twisted Minds (чемпион EWC 2025 по PUBG с тремя россиянами в составе). Всего 40 клубов охватывают аудиторию более 300 млн фанатов.

Партнёрская программа с годовым бюджетом $ 20 млн предоставляет каждому клубу финансирование до $ 1 млн, а также маркетинговую и стратегическую поддержку. С 2023 года в развитие программы инвестировано более $ 100 млн.

Esports World Cup 2026 пройдёт с 6 июля по 23 августа в Эр-Рияде. Призовой фонд составит $ 75 млн, в турнире примут участие 2 000 игроков из 100 стран в 24 дисциплинах.