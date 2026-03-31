Вышел трейлер супергеройского фильма «Властелины вселенной» с Джаред Лето и Идрисом Эльбой

Вышел трейлер супергеройского фильма «Властелины вселенной» с Джаред Лето и Идрисом Эльбой
Amazon представила полноценный трейлер нового фантастического фильма «Властелины вселенной». Супергеройская лента выйдет в зарубежных кинотеатрах 5 июня.

Сюжет расскажет историю принца Адама, который в детстве терпит крушение на космическом корабле и лишается связи с родной планетой. Лишь спустя 20 лет герою удаётся отправиться домой, чтобы защитить свой дом от злых сил.

Видео доступно в социальной сети Вконтакте. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Главные роли во «Властелинах вселенной» исполнили Николас Галицин, Камила Мендес, Элисон Бри, Джаред Лето, Ибрис Эльба, Хафтор Бьёрнссон и другие.

