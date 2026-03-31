Вышел трейлер супергеройского фильма «Властелины вселенной» с Джаред Лето и Идрисом Эльбой

Amazon представила полноценный трейлер нового фантастического фильма «Властелины вселенной». Супергеройская лента выйдет в зарубежных кинотеатрах 5 июня.

Сюжет расскажет историю принца Адама, который в детстве терпит крушение на космическом корабле и лишается связи с родной планетой. Лишь спустя 20 лет герою удаётся отправиться домой, чтобы защитить свой дом от злых сил.

Главные роли во «Властелинах вселенной» исполнили Николас Галицин, Камила Мендес, Элисон Бри, Джаред Лето, Ибрис Эльба, Хафтор Бьёрнссон и другие.