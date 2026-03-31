Team Spirit и Virtus.pro вновь вошли в число партнёров Esports World Cup 2026

Team Spirit и Virtus.pro вновь вошли в число партнёров Кубка мира по киберспорту
Организаторы Кубка мира по киберспорту – 2026 в Эр-Рияде объявили список из 40 клубов, которые получат статус партнёра на предстоящей «киберспортивной Олимпиаде».

Как и в прошлом году, в число клубов-партнёров Esports World Cup 2026 попали Team Spirit и Virtus.pro. Вместе с другими клубами они получат финансовую и стратегическую поддержку организаторов. Полный список организаций с этим статусом можно посмотреть на картинке или по ссылке.

Фото: EWC

Esports World Cup 2026 с рекордным призовым фондом в $ 75 млн состоится с 6 июля по 23 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках турнира выявят сильнейших в 24 популярных играх.

