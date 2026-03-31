На Android появится функция «поделиться касанием» — аналог AirDrop на iPhone

В операционной системе Android 17 появится функция, которая позволит пользователям передавать друг другу файлы, расположив свои телефоны рядом. Такой сервис хорошо знаком владельцам iPhone под названием AirDrop.

Android Authority обнаружила описание функции в файлах Android и Samsung:

Нажмите, чтобы поделиться. Просто поднесите верхнюю часть телефона близко к устройству, и файлы будут отправлены.

Хотя строчки кода обнаружены в тестовом ПО Samsung, датамайнеры нашли признаки того, что функция будет работать на всех Android-устройствах. Ожидается, что это будет происходить постепенно — вслед за Samsung Galaxy система станет работать на Honor.