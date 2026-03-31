BLAST намекнул на проведение мэйджора по CS 2 зимой 2027 года

BLAST намекнул на проведение мэйджора по CS 2 зимой 2027 года
Директор программы по играм Valve и развитию в BLAST Анна Баншбах рассказала о проведении мэйджоров по Counter-Strike и намекнула на возможный следующий мэйджор от организации.

На прямой вопрос о зимнем мэйджоре 2027 года Баншбах уклонилась от прямого ответа, но не стала отрицать.

Проведение мэйджора — это величайшая привилегия. Это не только привилегия, но и невероятно увлекательно. Мэйджоры идут на пользу всем на про-сцене, будем очень рады, когда нам выпадет шанс провести следующий. В данный момент я ничего не могу сказать, но как насчёт того, чтобы вы просто подождали новостей с анонсами?

Первый мэйджор 2027 года пройдёт в июне в Буэнос-Айресе. Организатор второго мэйджора 2027 года пока не объявлен — по слухам, турнир может состояться в Китае. Последний мэйджор BLAST — Austin Major 2025 выиграла Team Vitality.

