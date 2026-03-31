«Ростелеком» опроверг ограничения домашнего интернета до «белых списков»

Российский провайдер «Ростелеком» отрицает ограничения в работе домашнего проводного интернета. Ранее в Сети появилась информация, что в Ростове-на-Дону у одного из провайдеров открываются только сайты, входящие в белые списке.

По словам представителей «Ростелекома» в разговоре с корреспондентом издания «Подъём», мобильные сети ограничивают из-за навигации беспилотников.

«Белый список» для мобильного интернета разработан, чтобы абоненты даже в условиях ограничений могли пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами. Проводной интернет не может использоваться для навигации БПЛА, поэтому ограничения на доступ к легальным интернет-ресурсам не вводятся.