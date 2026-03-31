Дженсен Эклс порадовался воссоединению актёров из «Сверхъестественного» в сериале «Пацаны»

48-летний актёр Дженсен Эклс, известный по роли Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», последние четыре года известен благодаря другому популярному проекту «Пацаны».

В новом сезоне он воссоединился с бывшими коллегами — в съёмках «Пацанов» принимали участие Джаред Падалеки и Миша Коллинз.

Я был очень рад, что ребята из «Сверхъестественного» оказались тут. Очень за них переживал, постоянно думал: «Надеюсь, у них всё получится, надеюсь, они хорошо проведут время». И они сделали всё от них зависящее.

Пятый сезон «Пацанов» выходит на Prime Video 8 апреля. В день премьеры покажут две серии. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Финал состоится 20 мая.