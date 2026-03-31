Зендея хочет взять паузу и «спрятаться» после серии больших ролей в 2026 году

Американская актриса Зендея призналась, что хочет исчезнуть из внимания зрителей после серии больших проектов с её участием в этом году.

Я просто надеюсь, что не надоем людям. Знаете, на некоторое время исчезну. Мне придётся спрятаться на короткое время.

В 2026 году выйдет сериал «Вот это драма!» и новый сезон «Эйфории», а также три больших фильма, в которых снялась Зендея — это «Человек-паук: Новый день», «Одиссея» и «Дюна: Часть третья».

Ранее в сети Интернет завирусились фейковые ИИ-фото со свадьбой Тома Холланда и Зендеи. Сама актриса рассказывала, что в их реальность поверили даже её близкие друзья.