Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зендея хочет взять паузу и «спрятаться» после серии больших ролей в 2026 году

Комментарии

Американская актриса Зендея призналась, что хочет исчезнуть из внимания зрителей после серии больших проектов с её участием в этом году.

Я просто надеюсь, что не надоем людям. Знаете, на некоторое время исчезну. Мне придётся спрятаться на короткое время.

В 2026 году выйдет сериал «Вот это драма!» и новый сезон «Эйфории», а также три больших фильма, в которых снялась Зендея — это «Человек-паук: Новый день», «Одиссея» и «Дюна: Часть третья».

Ранее в сети Интернет завирусились фейковые ИИ-фото со свадьбой Тома Холланда и Зендеи. Сама актриса рассказывала, что в их реальность поверили даже её близкие друзья.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android