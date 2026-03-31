Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые кадры комедийского сериала «Элис и Стив» от режиссёра «Полового воспитания»

Комментарии

В Сети появились первые кадры сериала «Элис и Стив» — комедия выйдет этим летом на стриминговом сервисе Hulu. Шоураннером выступит Софи Гудхарт, известная по работе над «Половым воспитанием».

Сюжет расскажет о женщине по имени Элис, лучший друг которой начинает встречаться с её 26-летней дочерью. Героине предстоит сделать всё возможное, чтобы разорвать их отношения.

Первые кадры комедийного сериала «Элис и Стив» (2026)

Фото: Hulu

Главные роли в сериале исполнили Никола Уокер («Вид с моста», «Отстреливая собак», «Четыре свадьбы и одни похороны») и Джемейн Клемент («Реальные упыри», «Чем вы заняты в тени», «Аватар»).

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android