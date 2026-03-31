FaZe Clan потеряла шансы на мэйджор после поражения от Fnatic на DraculaN 6

FaZe Clan потеряла шансы на мэйджор после поражения от Fnatic на DraculaN 6
FaZe Clan проиграла Fnatic со счётом 0:2 на DraculaN Season 6 и покинула турнир, заняв последнее место. Единственным игроком FaZe с положительным KD стал Давид frozen Чернянски.

Поражение лишило команду Финна karrigan Андерсена шансов на получение инвайта на IEM Cologne Major 2026. Для прохода на мэйджор FaZe необходимо было занять как минимум второе место на турнире. После вылета команда опустилась на 25-ю строчку европейского рейтинга VRS и не проведёт ни одного матча до выдачи приглашений 6 апреля.

Параллельно BetBoom Team выиграла Roman Imperium Cup VII и поднялась на 15-е место в европейском VRS — теперь у российской команды есть шанс получить инвайт на мэйджор в Кёльне. FaZe переживает худший сезон за последние годы — в 2026 году команда выиграла лишь четыре серии из 16.

